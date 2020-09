Joan Simun Edmundsson gelang zwölf Minuten nach seiner Einwechslung das entscheidende Tor (78. Minute). Für die punktlosen Kölner war es hingegen wie schon in der vergangenen Saison der Fußball-Bundesliga bereits die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus hatte wenige Tage nach dem 1:1 zum Saisonauftakt bei Eintracht Frankfurt bereits angekündigt, dass er mit Blick auf sein Personal für die Partie gegen Köln «nicht viel Grund zu ändern» habe. So ersetzte auf der rechten Abwehrseite lediglich Cedric Brunner den verletzten Neuzugang Nathan de Medina. Bei den Gästen änderte Coach Markus Gisdol seine Startformation nach dem 2:3 gegen 1899 Hoffenheim auch nur einmal: Marco Höger musste für Kingsley Ehizibue platz machen.

In das Bielefelder Stadion durften erstmals seit März wieder Zuschauer, insgesamt waren es 5460. Und die Fans machten so viel Stimmung, wie zu den besten Zeiten auf der Bielefelder Alm. Aber der Funken der Euphorie sprang lange Zeit nicht auf das Spielfeld über. Zwar hatten die Bielefelder in der ersten Häfte mehr Spielanteile, aber die Gäste die besten Möglichkeiten zur Führung.

Doch Abwehrspieler Rafael Czichos (42. Minute) war am langen Pfosten völlig freistehend zu überrascht, als der Ball nach einem Freistoß von Ondrej Duda vor seinen Füßen landete. Arminia-Torhüter Stefan Ortega war zur Stelle. Schon zehn Minuten vorher stand Ortega im Mittelpunkt, als er einen zu kurzen Rückpass von Amos Pieper noch gerade vor FC-Stürmer Sebastian Andersson klären konnte.

Auf der Gegenseite prüften Fabian Klos (10.) mit einem Kopfball und Anderson Lucoqui (39.) mit einem Schuss aus rund 30 Metern FC-Torhüter Timo Horn nur halbherzig.

Mit zunehmender Spieldauer erhöhten die Kölner zwar den Druck, doch in der gut gestaffelten Bielefelder Hintermannschaft fanden sie nur selten eine Lücke. Vielmehr mussten sie aufpassen, beim schnellen Umschaltspiel der Hausherren nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Und ausgerechnet als Kölns Trainer Gisdol in der Schlussphase mit den Einwechslungen von Salih Özcan und Tolu Arokodare auf eine Doppelspitze im Sturm umstellte, traf Bielefeld. Nach einem langen Abschlag von Torhüter Ortega schoss der eingewechselte Edmundsson den Ball knapp vor der Torauslinie ins Netz und sorgte für den ersten Heimsieg der Bielefelder in der Bundesliga seit dem 21. November 2008.

