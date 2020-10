Mit Blick auf die «letzten Zentimeter eines langen Transferfensters» beim Berliner Fußball-Bundesligisten sagte Preetz nur: «Spätestens Montag wird es mit den Spekulationen auch vorbei sein.» Zuvor hatte die «Sport Bild» von Kontakten zwischen Preetz, Herthas Sportdirektor Arne Friedrich und dem Ex-Dortmunder berichtet. Götze ist derzeit vereinslos und könnte daher auch noch nach Ende der Transferfrist am Montag zu einem neuen Arbeitgeber wechseln.

Die Hertha-Chefs hatten mehrmals betont, dass sie für einen einzelnen Spieler das Gehaltsgefüge nicht sprengen werden. Auch im Transfer-Endspurt will der Hauptstadt-Club keine finanziellen Abenteuer eingehen. Ausufernde Gehälter und Ablösesummen von 30 Millionen Euro oder mehr - «das wird es bei Hertha BSC nicht geben», beteuerte Preetz.

Zwar sprach Trainer Bruno Labbadia von einer bisherigen Transferperiode, «die wir uns anders gewünscht haben». Doch angesichts der vielen wirtschaftlichen Fragezeichen in der Corona-Pandemie werde der Club weiter «verantwortungsvoll» mit der durch die Investoren-Millionen von Lars Windhorst verbesserten finanziellen Situation umgehen, betonte Preetz.

Bislang sind in diesem Sommer außer Lucas Tousart, der schon im Winter zuvor verpflichtet wurde, Torwart Alexander Schwolow vom SC Freiburg, Deyvaisio Zeefuik vom FC Groningen und Stürmer Jhon Cordoba vom 1. FC Köln neu zu Hertha gekommen. Interesse sollen die Berliner weiter am französischen Mittelfeldspieler Jeff Reine-Adélaide haben, der mit Tousart bei Olympique Lyon gespielt hatte. In der Bundesliga tritt Hertha am Sonntag (18.00 Uhr) beim FC Bayern München an.

