Der Fußball-Bundesligist teilte mit, dass der 20 Jahre alte Innenverteidiger in den kommenden Wochen Trainer Urs Fischer nicht zur Verfügung stehen werde. Schlotterbeck hatte sich beim 4:0 am Freitag vergangener Woche im Stadion An der Alten Försterei gegen den FSV Mainz 05 kurz vor Schluss am Oberschenkel verletzt. Details zu der Blessur gaben die Unioner in ihrer Mitteilung nicht bekannt.

In der Bundesliga geht es für den Berliner Club nach der Länderspielpause mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten FC Schalke 04 am 18. Oktober weiter.

