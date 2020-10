Die 27 Jahre alte Leihgabe vom FC Liverpool verletzte sich bereits am Mittwoch im Training und konnte an der heutigen Einheit nicht teilnehmen. Damit ist ein Einsatz von Karius im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg recht unwahrscheinlich. Zur Art der Verletzung äußerte sich Trainer Urs Fischer nicht. «Das ist im Training entstanden. Da geht es um Fehltritte», sagte der Schweizer und ergänzte: «Ich möchte da erst abwarten, was die Befunde sind.»

Damit dürfte gegen die Breisgauer erneut Andreas Luthe im Tor stehen. Der Routinier hatte auch die ersten vier Bundesligaspiele absolviert. Problematisch für die Berliner: In Jakob Busk verletzte sich am Mittwoch ein weiterer Keeper. Außerdem konnte Grischa Prömel bereits zwei Tage lange nicht trainieren. «Bei diesen Spielern ist wirklich fraglich, ob sie uns zur Verfügung stehen», sagte Fischer. Schon länger verletzt sind Nico Schlotterbeck und Anthony Ujah.

Vor dem fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga steht Union mit fünf Zählern auf dem zehnten Rang, die Freiburger belegen punktgleich Platz zwölf.

