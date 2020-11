Hoffenheim, Bayern und Leipzig stellen Nationalspieler ab

«Wir haben da gar keine Handhabe. Und grundsätzlich fahren die Jungs sehr gerne zur Nationalmannschaft», sagte Trainer Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten. Auf die Frage, ob auch das Trio um Torjäger Andrej Kramaric , das in Corona-Quarantäne war, auf Reisen geht, sagte der 38-Jährige: «Wir werden nur Dinge tun, die auch Sinn machen.»

Man sei in Abstimmung mit den Verbänden. Konkreter war Sportchef Alexander Rosen im Interview des TV-Senders Nitro vor dem Europa-League-Sieg gegen Slovan Liberec , als er über Kramaric sagte: «Ich bin sehr froh, dass er nicht zur Nationalmannschaft geht.»

Der kroatische WM-Zweite war nach den letzten Länderspielen ebenso wie sein TSG-Kollege Kasim Adams positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte nach Clubangaben leichte Symptome. In Quarantäne befand sich auch Pavel Kaderabek nach einem Fall in der Familie.

«Ich bin sicher, dass er im ersten Spiel nach der Länderspielpause wieder auf dem Platz steht», sagte Rosen über seinen Topstürmer Kramaric. Die Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg wäre bereits das siebte Pflichtspiel nacheinander, in dem Kramaric fehlt. Der 29-Jährige soll wieder behutsam ans Mannschaftstraining herangeführt werden.

Auch Bayern-Coach Hansi Flick möchte seinen Nationalspielern Reisen zu ihren Auswahlteams möglichst nicht verwehren. «Wir stehen der Sache offen und positiv gegenüber, weil jeder einzelne Spieler gerne zu seiner Nationalmannschaft geht und gerne für sein Land spielt», sagte der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw.

«Aktuell sieht es so aus, dass alle zu ihren Nationalmannschaften gehen werden», kündigte Flick an. «Wir sammeln aktuell Informationen und wägen ab», ergänzte der Bayern-Coach und nannte als Beispiel den Stürmer Eric-Maxim Choupo-Moting. Der 31-Jährige Nationalspieler aus Kamerun habe eine Einladung seines Verbandes vorliegen. «Da müssen wir noch mal gucken, wie alles geregelt ist und müssen uns das Go von den zuständigen Behörden geben lassen», bemerkte Flick.

RB Leipzig wird seine Nationalspieler ohne Einschränkungen auf die kommenden Länderspiel-Reisen schicken. «Wir stellen die Spieler grundsätzlich ab, weil eine Abstellungspflicht besteht. Es gibt Maßnahmen wie Tests, wenn die Spieler zurückkommen», sagte Trainer Julian Nagelsmann. Allerdings werde die Belastung der Spieler zum Teil individuell mit den Nationaltrainern abgestimmt. Stammspieler sollten in den Testspielen pausieren und nur in der Nations League zum Einsatz kommen.

Einige Bundesligisten wie Werder Bremen und Arminia Bielefeld schicken ihre Nationalspieler nicht in Risikogebiete, weil bei der Rückkehr eine Quarantäne droht. Möglich macht dies eine Anpassung der Abstellungsregelung. Bei RB war zuletzt Amaduo Haidara nach einem Länderspiel mit Mali in Istanbul positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist der Einsatz der Nationalspieler Benjamin Henrichs und Marcel Halstenberg noch offen. Henrichs hat Knieprobleme, Halstenberg machen die Adduktoren zu schaffen. Beide Verteidiger sind für die DFB-Auswahl nominiert worden. «Ob sie fahren hängt davon ab, ob sie Samstag im Kader stehen können. Sonst ergibt das keinen Sinn» sagte Nagelsmann.

© dpa-infocom, dpa:201106-99-235104/4