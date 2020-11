«Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Der Muskel hat aber immer mehr zugemacht, so dass es für ihn nicht mehr weiter ging», sagte Gisdol nach dem 1:1 (0:0) der Kölner in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen . Horn war bereits in der 39. Minute ausgewechselt worden, nachdem er zuvor mit einem Bremer Spieler zusammengeprallt war. Für ihn kam Ron-Robert Zieler.

© dpa-infocom, dpa:201107-99-243990/2