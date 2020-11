«Dort wurden unter der Woche einige personelle Entscheidungen getroffen, die dazu führen, dass in der Mannschaft etwas passiert. Das ist ja auch das Ziel, dass man noch enger zusammenrückt, Signale aussendet und versucht, Reaktionen zu erzeugen», sagte Rose am Freitag. Die seit 24 Spielen sieglosen Schalker hatten am 17. Januar ihr bis dato letztes Spiel in der Fußball-Bundesliga gewonnen - gegen Borussia Mönchengladbach .

«Natürlich ist so ein Gegner gefährlich. Man kann davon ausgehen, dass Schalke auch irgendwann wieder ein Bundesligaspiel gewinnen wird», sagte Rose. «Das müssen wir natürlich versuchen zu vermeiden am Samstag. Das ist auch ein Gegner mit Qualität, darum werden wir uns maximal professionell darauf vorbereiten», erklärte der Coach, der weiterhin auf Jonas Hofmann (Muskelbündelriss) und Ramy Bensebaini (Corona) verzichten muss. Der wegen eines Infekts zuletzt pausierende Hannes Wolf ist wieder im Kader.

