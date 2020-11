«In der vergangenen Saison war er der weltweit beste Spieler. Da konnte kein Messi, kein Ronaldo, kein Neymar und kein Mbappé mithalten», sagte der ehemalige Münchner Angreifer der « Stuttgarter Zeitung » und den «Stuttgarter Nachrichten».

Auch in dieser Saison habe sich daran nichts geändert, so der Brasilianer: Der 32 Jahre alte Pole sei «nicht zufrieden mit dem, was er bereits gewonnen hat. Genau das lernt man beim FC Bayern : dass man sich nicht zurücklehnen darf, wenn man ein Ziel erreicht hat; dass es in der nächsten Saison wieder bei null losgeht und die alten Verdienste nichts mehr zählen.»

© dpa-infocom, dpa:201127-99-491637/2