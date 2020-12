« Admir hatte nach dem Spiel gegen Bremen starke Schmerzen. Er wird uns in diesem Kalenderjahr wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist sehr schade und bitter», sagte Trainer Oliver Glasner . Für den 29-jährigen Mehmedi dürfte am Samstag im Spiel beim 1. FC Köln Neuzugang Maximilian Philipp in die Startelf rücken.

Weiter nicht zur Verfügung steht Kapitän Josuha Guilavogui. Dafür kehrt Stürmer Daniel Ginczek in den Kader zurück. «Er hat die ganze Woche über trainiert und ist wieder fit», sagte Glasner. Allerdings dürfte der Stürmer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Köln zunächst einmal auf der Bank Platz nehmen.

