Ob Selke bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte spielen kann, entscheide sich am Freitag. Selke hatte zwischen 2015 und 2017 für die Sachsen gespielt. Wegen Leistenproblemen hatte er bereits mehrere Partien in dieser Saison verpasst. Bei der 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart hatte Selke am vergangenen Spieltag das einzige Bremer Tor erzielt.

