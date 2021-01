«Problematisch wird es aber dann, wenn im Frühjahr Leistungsträger länger ausfallen sollten. Dann ist wenig adäquater Ersatz da», sagte Matthäus in seiner Kolumne beim TV-Sender Sky.

Im Grunde sei es so, dass die 14 Top-Spieler, die Trainer Hansi Flick zur Verfügung hat, das Triple gewonnen haben. «Was dahinter kommt, ist in der Breite allerdings qualitativ nicht so stark wie die Bank von Borussia Dortmund oder RB Leipzig», ergänzte der 59-Jährige. Das sei nicht unbedingt negativ zu verstehen. «Mir fällt nur auf, dass sie auch in dieser Saison einen absoluten Weltklasse-Kader haben, der jedoch ab der Nummer 15 deutlich abfällt.»

© dpa-infocom, dpa:210104-99-898161/2