«Nach den letzten Jahren, in denen wir immer schon oben angeklopft haben, dürfen wir den Anspruch haben, dass wir oben dranbleiben wollen», sagte der Verteidiger dem «kicker». Vor dem Duell mit Borussia Dortmund am 9. Januar sagte er: «Es ist natürlich ein sehr wichtiges Spiel, und es wäre beim Blick auf die Tabelle sehr gut, dieses Spiel auch zu gewinnen.» Halstenberg hatte wegen einer Operation am Knie lange gefehlt, am Vorwochenende beim 1:0 gegen den VfB Stuttgart aber sein Comeback gegeben.

In der Fußball-Bundesliga steht Leipzig vor dem 15. Spieltag auf Rang zwei, zwei Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern München. Borussia Dortmund ist Vierter, auf Leipzig fehlen dem BVB derzeit sechs Zähler.

© dpa-infocom, dpa:210107-99-927809/2