Es habe weder der Berater noch der Spieler noch Tottenham oder sonst irgendjemand angerufen und gesagt, man wolle jetzt den Spieler verpflichten, sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff vor dem Spiel des Tabellenzweiten gegen Borussia Dortmund bei Sky.

«Wir kennen die Vertragslaufzeiten und werden unsere Hausaufgaben machen», betonte er. Der Vertrag von Sabitzer läuft im Sommer 2022 aus. «Wir sind tiefenentspannt», sagte Mintzlaff.

Zugleich bekräftigte er, dass es in absehbarer Zeit keine Neuverpflichtungen gibt, ohne dass Spieler verkauft werden. Man sei mit der Verpflichtung von Dominik Szoboszlai und Josko Gvardiol in Vorleistung gegangen und habe Spieler geholt, die auch nicht ganz so günstig gewesen seien. «Dementsprechend kann ich zumindest sagen, dass wir im Sommer nichts machen könnten, wenn wir denn nicht auch Spieler abgeben», sagte der Vorstandschef.

Der Ungar Szoboszlai war kürzlich von Red Bull Salzburg für eine geschätzte Ablösesumme von 20 Millionen Euro geholt und mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet worden. Gvardiol kommt im Sommer von Dinamo Zagreb. Der kroatische U21-Nationalspieler hatte einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Die Ablöse für den Verteidiger soll bei 18 Millionen Euro gelegen haben.

