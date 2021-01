„California Dreaming“

Aus den Boxen dröhnt „California Dreamin’“ – der Hit aus den 1960er Jahren von „The Mamas and the Papas“ – anstelle der ansonsten üblichen Schalke-Folklore, der „Quatscher“ (Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann) redet was von „aus Kalifornien zum Emscherstrand“, und in Berlin-Neukölln feiert Tasmanias Vorsitzender Almir Numic mit einer kleinen Fan-Gemeinde im Vereinsheim am Werner-Seelenbinder-Sportpark („Weil die härteren Lockdown-Bedingungen glücklicherweise erst am Sonntag in Kraft treten“) eine Art Befreiung: Tasmania behält nämlich seinen „Ewig-Rekord“ mit 31 sieglosen Spielen in der Bundesliga, der FC Schalke 04 wird diese „Bestmarke“ definitiv nicht mehr angreifen. Nach 30 Spielen ohne Sieg feiert der Revierverein einen 4:0 (1:0)-Erfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim , ist nun nicht mehr Tabellenletzter, weil Mainz 05 nach der 0:2-Pleite gegen Eintracht Frankfurt noch schlechter dasteht.

Fast exakt ein Jahr währte das Trauma der „Knappen“. Normalerweise hätte die Veltins-Arena angesichts dieser regelrechten Schalker Erlösung getobt, hätten gut 62 000 Zuschauer „ Hoppe , Hoppe, Hoppe“ aus sich herausgebrüllt, hätten Rückkehrer und Linksverteidiger Sead Kolasinac auf Händen getragen und Amine Harit, diesen ebenso zu Undiszipliniertheiten wie fußballerischer Genialität neigenden Kicker zum „Fußballgott“ erkoren. Aber was ist in diesen Zeiten schon normal?

Kommentar: Eine Schwalbe Schalke atmet auf. Und mit den Knappen auch Tasmania Berlin, das seinen Rekord behalten kann, natürlich die mehr als 160 000 Vereinsmitglieder und ein wenig sogar der BVB, der um die prestigeträchtigen Derbys bangt. Froh sein dürften auch die, die nun nicht mehr mit Whats­app-Posts zugemüllt werden, die sich „lustig“ an der Schalker Erfolglosigkeit abarbeiteten. Der 4:0-Erfolg, der erste seit 358 Tagen, ist freilich eine Schwalbe, bis zum Sommer ist es weit hin. Aber Hoffnung ist es, die das Revier am Leben hielt und hält. Schalke ist ein Anker im Pott. Gut, wenn er bliebe. Jürgen Beckgerd ...

Normal wäre gewesen, wenn die bis dahin schlechteste Mannschaft der Saison früh von der TSG im Keller eingeschlossen worden wäre. Aber Ishak Belfodil (24.) wie Andrej Kramaric (31.) scheiterten mit ihren „hundertprozentigen“ Chancen am glänzenden Schalke-Keeper Ralf Fährmann. Normalerweise wäre Schalke damit schon geschlagen und mausetot in diesem Spiel gewesen. Normalerweise.

Kolasinac, vom FC Arsenal zurückgeholt und von Trainer Christian Gross gleich mit der Kapitänsbinde ausgezeichnet (Omar Mascarell fehlte verletzt), trieb seine Jungs mit starken Vorstößen und ebensolchen Zweikämpfen aus dem drohenden Desaster. Abnehmer vieler Balleroberungen in der Defensive war diesmal Harit. Der Franko-Marokkaner, schon mehrfach diszipliniert und suspendiert, seit er 2017 vom FC Nantes nach Gelsenkirchen gewechselt war, erwischte einen „Sahnetag“, legte drei Tore auf und schoss das 4:0 (80.) selbst.

Raman auf der Bank

In den Mittelpunkt rückte jedoch einer, den keiner auf der Rechnung, der aber Trainer Gross im Training voll überzeugt hatte. So sehr, dass der den belgischen Nationalspieler Benito Raman auf die Bank setzte und auf Matthew Hoppe vertraute. Der 19-jährige US-Amerikaner aus Kalifornien machte das Spiel seiner bislang kurzen Karriere, traf dreimal (42., 57., 63.) und nahm’s nachher pragmatisch. „Drei Tore, drei Punkte“, sagte Hoppe. „Drei Spiele“, hätte er auch hinzufügen können, denn erstmals war der U-23-Akteur beim 1:4 gegen Borussia Mönchengladbach unter Trainer Manuel Baum in die Schalker Startelf gerückt, danach von Gross beim 0:3 gegen Hertha von Beginn an berücksichtigt worden. Diesmal nutzte Hoppe seine Chance, garnierte alle drei Treffer mit dem Prädikat „sehenswert“. Seine Laufwege provozierten förmlich die perfekten Anspiele von Harit. „Ich sehe Hoppe tagtäglich im Training, wo er immer alles gibt. Er hatte diese Chance verdient“, betonte Gross, ohne den Jungen zu überhöhen. „Aber er ist noch jung und muss noch viel lernen.“ Vielleicht hat er aber auch schon mehr drauf. „Ich habe keine Worte dafür. Das erste Tor war das einfachste, es war einfach eine Instinkthandlung“, sagte der Teenager. Kann man in Bescheidenheit so sehen, aber wie er den Ball über Hoffenheims Keeper Oliver Baumann hinweglupfte, war ansehnlich.

Wie einst McKennie

Hoppe kam 2019 aus der Barca-Academy, der Nachwuchsschmiede des FC Barcelona in den USA, zum FC Schalke 04, spielte erst in der U 19, dann in der U 23 (16 Regionalliga-Spiele, ein Tor) und setzt einen „guten Draht“ des Schalker Scoutings in die USA fort: Auch Weston McKennie (zurzeit an Juventus Turin ausgeliehen und mit einer 18-Millionen-Euro-Kaution versehen) kam von einer US Academy aus Dallas.