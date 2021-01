Zwar würde die Konzentration immer mal wieder etwas nachlassen, auch bei Teams, die nicht international spielen. Aber auch die hätten durch die vielen englischen Wochen, den damit verbundenen anderen Rhythmus und die nicht so ausgeprägte Kaderstruktur eine so nicht gekannte höhere Belastung. «Es ist eben eine besondere Situation, und von daher sehe ich ein sehr hohes Niveau in der Liga», sagte der 33-Jährige.

Er zollte den Bundesliga-Profis Respekt. «Es ist nicht immer einfach, in jedem Spiel auf volle Spannung zu kommen und Vollgas zu geben», sagte Nagelsmann . Seinem Team bescheinigte er gute körperliche Fitness. «Es gab bislang kein Spiel, in dem die Jungs müde oder träge wirkten, das sieht man auch an den Laufleistungen.» Man habe immer ganz verlässlich gepunktet, auch wenn immer etwas mehr drin sei. «Aber das ist ganz normal.»

