Lenz , der ablösefrei an den Main wechselt und der erste Neuzugang für die Spielzeit 2021/22 ist, bestritt in der aktuellen Saison 19 Bundesligaspiele für die Berliner. Insgesamt stand er für Union in 44 Erstligapartien auf dem Platz. Lenz kommt aus der Jugend von Hertha BSC .

«Christopher hat in den vergangenen anderthalb Jahren bewiesen, dass er in der Bundesliga auf höchstem Niveau spielen kann», sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic . Dabei habe er in der Vierer- und in einer Dreierkette agiert und kenne das Frankfurter Spielsystem. «Sportlich wie wirtschaftlich ist das ein für uns ausgezeichneter Transfer», sagte Bobic über das Engagement des früheren deutschen U19- und U18-Nationalspielers.

