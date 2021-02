«Wir wollen so schnell wie möglich die Klarheit haben», sagte Eberl nach dem 2:1-Pokalsieg der Borussia beim VfB Stuttgart bei Sky. «Der Marco hat die Entscheidung ein Stück weit zu fällen. Aber wir werden da gemeinsam reden und eine Entscheidung fällen.»

Rose hat in Mönchengladbach noch einen Vertrag bis 2022, besitzt aber eine Ausstiegsklausel, die im Sommer greifen könnte. Der Gladbacher Coach wird von Borussia Dortmund umworben. Eberl war nach einer einmonatigen Auszeit im Januar am Mittwoch beim Pokalspiel erstmals in diesem Jahr wieder für die Borussia im Einsatz.

