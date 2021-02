Der argentinische Nationalspieler hat sich im Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen am vergangenen Wochenende einen Muskelfaserriss an der Oberschenkelrückseite zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Dadurch falle der 22-Jährige fünf bis sechs Wochen aus. Gonzalez hatte dem VfB in dieser Saison bereits zweimal verletzungsbedingt gefehlt.

