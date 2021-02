Augsburg (dpa) - Trainer Heiko Herrlich hat die Unterstützung von Manager Stefan Reuter in der Krise beim FC Augsburg gelobt. «Das tut natürlich gut», sagte Herrlich vor dem Freitagsspiel in der Fußball-Bundesliga am 12. Februar (20.30 Uhr/DAZN) bei Spitzenmannschaft RB Leipzig.

Von dpa