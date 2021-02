Der Erfolg bei der Club-Weltmeisterschaft am Donnerstagabend in Katar war Flicks sechster Titelgewinn mit dem deutschen Rekordchampion. In insgesamt 68 Wettbewerbsspielen musste er gleichzeitig nur fünf Niederlagen hinnehmen; vier in der Bundesliga und eine im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Holstein Kiel nach Elfmeterschießen.

«Die Entwicklung im vergangenen Jahr ist schon phänomenal», sagte Flick, der im November 2019 Niko Kovac als Chefcoach abgelöst hatte. Zuvor hatte er als dessen Assistent gearbeitet. «Diese Mannschaft hat einen absoluten Willen, erfolgreich zu sein», sagte er nun in Katar.

