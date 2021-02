Stammtorhüter Ralf Fährmann verletzte sich in der Partie und musste nach gut einer halben Stunde beim Stand von 0:0 wegen Problemen mit der Bauchmuskulatur ausgewechselt werden. Zuvor war er länger am Bauch behandelt worden. Für ihn kam Ersatztorhüter Michael Langer in die Partie.

Bereits kurz vor dem Anpfiff hatte Neuzugang Shkodran Mustafi passen müssen. Der Innenverteidiger hatte sich beim Aufwärmen eine Blessur zugezogen.

