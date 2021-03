Bremen (dpa) - Werder Bremen bangt wieder einmal um den Einsatz von Niclas Füllkrug. Der 28 Jahre alte Angreifer, der in dieser Saison bereits wochenlang wegen Verletzungen am Sprunggelenk und an der Wade ausgefallen war, klagte nach dem 2:0-Sieg in Bielefeld über Schmerzen an der Achillessehne.

Von dpa