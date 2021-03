Damit fehlt Upamecano den Leipzigern am Freitag im Spiel bei Arminia Bielefeld , zudem fällt eine mögliche Berufung in die französische Nationalmannschaft aus. Zum Spitzenspiel gegen seinen künftigen Arbeitgeber FC Bayern München am Karsamstag (18.30 Uhr/Sky) könnte der 22-Jährige wieder in die Mannschaft zurückkehren. Upamecano wechselt nach der Saison von Leipzig nach München.

© dpa-infocom, dpa:210315-99-834078/2