«Wenn ich noch ein, zwei Tore hinter den 40 Toren liegen würde, dann wäre das Thema intensiv in meinem Kopf. Und dann hätte ich vielleicht ein bisschen mentalen Stress: Nach fast 50 Jahren diese Marke zu erreichen, würde mir viel bedeuten», sagte der Stürmer des FC Bayern München in einem von Lothar Matthäus geführten Interview der «Sport Bild».

Der polnische Nationalspieler steht vor dem 26. Spieltag bei 32 Toren in dieser Saison. Mit insgesamt 268 Bundesliga-Treffern zog Lewandowski am Sonntag in der ewigen Torjägerliste mit Klaus Fischer auf Platz zwei gleich. Gerd Müller kam in seiner Karriere auf 365 Tore in der Bundesliga.

