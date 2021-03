«Alle PCR-Tests von Spielern und Staff am heutigen Donnerstagmorgen waren negativ», teilte der Club via Twitter mit. In Absprache mit dem Gesundheitsamt können die Spieler von Trainer Markus Gisdol nun wieder zusammen trainieren.

Am Mittwoch hatte der FC das Mannschaftstraining abgesagt, nachdem der positive Test aufgetreten war. Schon am Mittwochmorgen wurden laut Club-Angaben der Betreuerstab und die Spieler getestet - allesamt negativ. Am 26. Spieltag steht für die Kölner in der Bundesliga die Partie gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr) auf dem Programm.

