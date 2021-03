Berlin (dpa) - Hertha BSC muss im dritten Spiel in Serie ohne den an der Wade verletzten Ex-Weltmeister Sami Khedira auskommen. Offensivspieler Matheus Cunha kehrt hingegen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen in die Startelf des Berliner Fußball-Bundesligisten zurück.

Von dpa