«Ich nenne das Family affairs. Und wir müssen in dieser Hinsicht nicht unbedingt die königliche Familie in England übertreffen», sagte Rummenigge im Interview der « Welt am Sonntag ». Der Fußball-Rekordmeister sei eine große Familie. «Und alles, was in der Familie passiert, muss man in der Familie belassen. Und genau so haben sie sich auch verhalten. Ich finde es wunderbar, dass die zwei das unter sich ausgemacht und beendet haben. Das ist FC-Bayern-like.»

Flick hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass die Differenzen zwischen ihm und Salihamidzic in einem kurzen Gespräch ausgeräumt worden seien. Als ein Konfliktpunkt galten die jüngsten Transfers und die Kader-Ausstattung, für die weniger Geld als früher vorhanden ist.

«Das Verhältnis hat zu sechs Titeln geführt», sagte Rummenigge. «Ein Verhältnis ist immer wichtig, man darf es aber auch nicht überinterpretieren. Alle bei uns müssen ihr Bestes für den FC Bayern geben, das tun sie beide.»

