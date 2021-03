«Dann sind wir immer noch gut besetzt, sollten uns jedoch in der Spitze verstärken, nicht in der Breite», sagte der 46-Jährige im Interview des Internetportals «Sportbuzzer» über den wahrscheinlichen Fall, dass die Niedersachsen in der kommenden Saison international spielen.

Der VfL liegt nach 26 Partien in der Fußball-Bundesliga auf Tabellenplatz drei und hat acht Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund auf dem ersten Nicht-Champions-League-Rang. «Wenn die Jungs so fit bleiben und weiterhin im Training so mitziehen, ist die Champions League absolut möglich für uns», sagte Glasner , der die Königsklasse nicht offiziell als Ziel ausgibt. Es gebe «noch viele Unwägbarkeiten».

