Dies schrieben «Kicker» und « Bild-Zeitung » über den 48-Jährigen, der derzeit Assistent der Geschäftsführung beim AC Mailand ist. Während der «Kicker» Almstadt als Kandidat beim hessischen Bundesligisten bezeichnet, nennt die «Bild» ihn gar als «Favorit».

Almstadt war vor dem AC Mailand auch beim FC Arsenal und Aston Villa tätig. Ex-Nationalspieler Bobic hatte angekündigt, die Eintracht in diesem Sommer trotz eines Vertrags bis 2023 verlassen zu wollen. Der Eintracht-Aufsichtsrat will den Funktionär nicht kostenlos ziehen lassen und kündigte an, Bobic nur für eine Ablöse abzugeben. Spekuliert wird, dass er zu Ligarivale Hertha BSC wechseln will. Definitiv nicht in Frankfurt bleiben wird Sportdirektor Bruno Hübner, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und nicht verlängert wird.

