Der 23 Jahre alte Angreifer habe sich in der vergangenen Woche «wahrscheinlich bei einem privaten Besuch in einer öffentlichen medizinischen Einrichtung angesteckt», teilte der Verein mit. Cordova habe sich «sofort in häusliche Quarantäne» begeben. Gesundheitlich gehe es ihm gut, der Profi zeige keinerlei Symptome.

Aus Sicherheitsgründen wurde auch für Mittelfeldspieler Reinhold Yabo , der in Bielefeld in engem Kontakt zu Cordova steht, eine häusliche Quarantäne verordnet. «Der PCR-Test von Reinhold Yabo war ebenso negativ wie bei allen anderen Spielern und Personen des Trainer- und Funktionsteams», hieß in der Mitteilung einen Tag nach dem 1:0-Heimsieg der Bielefelder gegen den SC Freiburg. Noch am Spieltag habe die Mannschaft samt Trainer- und Funktionsteam ab 6.30 Uhr einen weiteren PCR-Test durchgeführt.

«Die Gesundheit der Spieler steht an erster Stelle, daher sind wir froh, dass die Früherkennung auf Grund der regelmäßigen täglichen Testungen im Rahmen des DFL-Hygienekonzeptes funktioniert hat und sofort alle nötigen Maßnahmen ergriffen werden konnten», betonte die Geschäftsführung von Arminia Bielefeld .

