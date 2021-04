«Natürlich muss er sich zu irgendetwas bekennen», sagte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters dem Online-Portal « Sport1 .de». Wenn er sage, er bleibe, weil er einen gültigen Vertrag bis 2023 habe, erübrige sich die Nachfrage, weil dann alles gesagt sei. «Aber wenn er das nicht macht, sind die Spekulationen natürlich offen. Mit denen muss er dann leben. Dann kann er aber nicht sagen 'nächste Frage', sondern muss drauf eingehen», sagte «Kaiser» Beckenbauer .

Flick wird als heißer Kandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw gehandelt, der nach der Europameisterschaft in diesem Sommer sein Amt aufgibt. Der 56-Jährige hatte kürzlich angekündigt, sich nicht mehr an Debatten abseits der Mannschaft des FC Bayern zu beteiligen und nur noch mit «nächste Frage» oder in ähnlicher Form darauf zu reagieren.

© dpa-infocom, dpa:210415-99-222410/2