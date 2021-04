«Es ist ein weiter Weg. Aber ich habe auch schon einen Marathon geschafft», sagte Knäbel im Interview der Funke-Mediengruppe zu den Perspektiven des Schalker Kapitäns. Der 27 Jahre alte Defensivspieler, der schon zwischen 2011 und 2017 für den derzeit Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga spielte, ist seit Januar aus London ausgeliehen. Bei Arsenal war Kolasinac zuletzt nicht mehr zum Zug gekommen.

Auch mit Stürmer-Oldie Klaas-Jan Huntelaar will Knäbel demnächst ein Gespräch führen. Ob der 37-Jährige indes mit Schalke auch in die zweite Liga geht, scheint eher zweifelhaft. «Was ich sicher sagen kann: Wir werden miteinander sprechen. Was er auf dem Platz als Stürmer und Persönlichkeit macht und wie er sich den anderen Spielern stellt, das ist großartig. Was ich aber auch immer im Hinterkopf haben muss, sind die Zahlen und die Perspektive», sagte Knäbel.

Huntelaar, der ebenfalls im Januar von Ajax Amsterdam kam, spielte seitdem gerade einmal in vier Partien für die Königsblauen und schoss lediglich ein Tor.

