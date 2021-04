«Wir machen das, obwohl es nicht vorgeschrieben ist, auch zum Selbstschutz», sagte Manager Oliver Ruhnert nach dem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur. Das Team von Trainer Urs Fischer wird am Montag ein Hotel beziehen und auch nach der Rückkehr von der Partie in Dortmund am Mittwoch bis zum nächsten Heim-Duell drei Tage später gegen Bremen geschlossen zusammenbleiben.

Fischer reagierte mit Mitgefühl auf die Situation bei Lokalrivale Hertha BSC, der nach vier positiven Corona-Tests für 14 Tage in Quarantäne muss und drei Spiele im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga nicht wie geplant bestreiten kann. «Das ist schon hart», sagte der Schweizer. Man müsse sich strikt an die Regeln halten, gab er seinem Team vor.

Die Deutsche Fußball Liga hatte Anfang des Monats von einer Hotel-Quarantäne für alle Mannschaften abgesehen, erwägt eine solche aber nun möglicherweise doch rund um die letzten Spieltage im Mai.

