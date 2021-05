«Die Bayern können Meister werden, was sicherlich ein zusätzlicher Ansporn für sie ist. Wir wollen mutig auftreten und sie wieder vor große Probleme stellen. Das hat in der Vergangenheit schon ganz gut geklappt», sagte der Keeper des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in einem Sport1-Interview vor der Partie in München am Samstag. «Es wäre nicht schön, wenn wir den Bayern nach dem Spiel beim Feiern zuschauen müssten», sagte der 32 Jahre alte Schweizer Nationaltorwart.

Über den polnischen Torjäger Robert Lewandowski , der nur noch vier Tore braucht, um den Uralt-Rekord von Gerd Müller mit 40 Saisontreffern zu knacken, sagte Sommer : «Der Rekord wäre das i-Tüpfelchen auf seine unglaubliche Karriere.» Der Weltfußballer spiele «seit Jahren auf einem konstant hohen Level und ist ein Schlüsselspieler in dieser großen Mannschaft. Ich würde ihm den Rekord gönnen, aber noch nicht an diesem Wochenende», sagte Sommer.

