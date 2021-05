«Er steht für Kompetenz, Erfahrung, Souveränität und hat auch in ganz Europa die richtige Anerkennung. Es gibt in Deutschland keine Persönlichkeit, die den Jugend-, Amateur- und Profibereich besser vertreten könnte als er. Das wären für mich sechs Richtige im Lotto», sagte der frühere Manager des Bundesligisten Bayer Leverkusen am Donnerstag im Fußball-Podcast «Messi & Ronaldo XXL».

Calmund weiß zwar, dass der Bayern-Boss kein großes Interesse an der Nachfolge von DFB-Präsident Fritz Keller habe. «Aber vielleicht kann man es ihm schmackhaft machen», sagte der 72-Jährige. Keller hat für kommenden Montag seinen Rücktritt angekündigt, nachdem er Vizepräsident Rainer Koch mit dem früheren Nazi-Richter Roland Freisler verglichen hatte.

Für Calmund wäre eine kurze Amtsphase von Rummenigge von nur zwei oder drei Jahren denkbar. In dieser Zeit könnten «junge Kräfte wie zum Beispiel Philipp Lahm» herangeführt werden. «Mit einem jungen Team um sich herum, das wäre die optimale Lösung», sagte Calmund. «Rummenigge würde es vielleicht auch gelingen, einen sehr wichtigen Mann wie Christian Seifert noch mal zu überreden, zukünftig weiter mitzuarbeiten.» Der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga hat angekündigt, seinen Posten 2022 abzugeben.

