«Mit seiner positiven und integrativen Art ist er nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine ein sehr wichtiger Faktor und Orientierungspunkt», sagte Sportdirektor Sven Mislintat über den in Nürtingen geborenen und in der VfB-Jugend ausgebildeten Didavi . «Ich gehöre hierher und darüber bin ich sehr froh», sagte der 31-Jährige selbst.

