Toprak hatte zuletzt wegen einer Wadenverletzung pausieren müssen, war beim 0:2 gegen den FC Augsburg am vergangenen Samstag aber immerhin schon wieder etwas mehr als eine Halbzeit zum Einsatz gekommen. «Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit wir in der Liga bleiben», sagte Toprak.

Werder geht als Tabellen-16. mit einem Punkt Vorsprung auf den 1. FC Köln in den letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Von direkter Rettung über Relegation bis hin zum Abstieg ist für die Grün-Weißen noch alles möglich. «Es ist ein sehr wichtiges Spiel für den Verein», sagte Toprak auch mit Blick auf die sehr angespannte finanzielle Situation des Clubs. «Das ist uns allen bewusst.»

Thomas Schaaf versuche der Mannschaft vor allem, wieder Selbstvertrauen zu geben. «Er hat eine klare Idee, die will er uns vermitteln. Er ist sehr klar in seiner Ansprache und will, dass das Vertrauen wiederkommt», sagte Toprak. Der 60 Jahre alte Schaaf hatte am Sonntag bis zum Saisonende die Nachfolge von Coach Florian Kohfeldt angetreten. «Er ist eine Trainer-Legende», sagte Toprak.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-658935/2