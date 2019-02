Für den jetzt 55 Jahre alten Niederländer war das 2:3 mit Borussia Dortmund bei Real Madrid am 6. Dezember 2017 in der Gruppenphase der Champions League das bisher letzte Spiel in einem UEFA-Wettbewerb. Kurz darauf vollzog der BVB die Trennung.

Die damalige Königsklassen-Spielzeit war für Bosz und den BVB ein sportliches Debakel. Nur gegen den krassen Außenseiter APOEL Nikosia gab es auswärts und in Dortmund jeweils ein 1:1. Gegen Tottenham Hotspur (1:3, 1:2) und Real Madrid (1:3, 2:3) verlor der BVB und stieg damit in die Europa League ab. Bosz-Nachfolger in Dortmund wurde seinerzeit der Österreicher Peter Stöger .