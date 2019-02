Nyon (dpa) - Die Europa-League-Tour von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt geht mit der attraktiven Aufgabe gegen Inter Mailand im Achtelfinale weiter. Das ergab die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon.

Die Partien werden am 7. und 14. März ausgetragen, Frankfurt hat zunächst Heimrecht. Die Eintracht hatte am Donnerstag durch ein 4:1 gegen Schachtjor Donezk erstmals seit 24 Jahren wieder das Achtelfinale eines internationalen Wettbewerbs erreicht und dabei einen weiteren begeisternden Auftritt hingelegt. In acht Europa-League-Spielen feierte die Eintracht sieben Siege und ein Unentschieden.

Inter gehört zu den Hochkarätern im laufenden Wettbewerb. Der 18-malige italienische Meister gewann den Wettbewerb dreimal, zuletzt in der Saison 1997/98. In der Serie A belegt die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti aktuell den dritten Platz. Zu den Stars im Team zählen Torjäger Mauro Icardi, um den es zuletzt aber Querelen gab, sowie Ex-Bundesligaprofi Ivan Perisic.

Frankfurt ist der letzte verbliebene Bundesligist im Wettbewerb, nachdem Bayer Leverkusen in der Zwischenrunde an FK Krasnodar gescheitert war. In der Gruppenphase hatte es bereits RB Leipzig erwischt. Seit der Wettbewerb ab der Saison 2009/10 in Europa League umbenannt worden war, hat es kein deutscher Club mehr ins Finale geschafft. Im UEFA-Cup stand letztmals Werder Bremen 2009 im Endspiel, verlor aber gegen Donezk. Der letzte deutsche Sieger war 1997 der FC Schalke 04. In diesem Jahr wird das Finale am 29. Mai in Baku/Aserbaidschan ausgetragen.

In den weiteren Achtelfinal-Spielen bekommt es unter anderen der FC Arsenal mit den drei Deutschen Mesut Özil, Bernd Leno und Shkodran Mustafi mit dem französischen Erstligisten Stade Rennes zu tun. Der FC Chelsea trifft auf Dynamo Kiew, während sich RB Salzburg mit dem SSC Neapel auseinandersetzen muss.