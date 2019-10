Frankreichs Rekordmeister ist in der heimischen Liga nur Tabellenvorletzter und hat nach dem 1:1 gegen Wolfsburg auch in der Europa League noch kein Spiel gewonnen.

Nach zweieinhalb Jahren als Co-Trainer in Saint-Etienne wurde der 58 Jahre alte Printant erst in diesem Sommer zum Chefcoach befördert. Sein Nachfolger bei dem Traditionsclub soll der zuletzt in England bei Leicester City und dem FC Southampton tätige Claude Puel werden. Pikant dabei: Puel trainierte von 2008 bis 2011 auch für drei Jahre den Erzrivalen Olympique Lyon. Der Verein aus der Nachbarstadt ist an diesem Sonntag der nächste Gegner von Saint-Etienne.