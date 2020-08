«Kai ist konzentriert und sehr motiviert, er will Fußball spielen und mit uns etwas erreichen. Die Chance haben wir», sagte Bosz in einem Interview der « Bild am Sonntag ». Der Bundesligist trifft am 10. August in Düsseldorf auf den Titelkandidaten Inter Mailand .

«Wer Zweiter in Italien wird, kann nicht ganz so schlecht sein. Inter ist sicherlich einer der Turnier-Favoriten. Eine klasse Mannschaft, das haben sie auch gegen Getafe gezeigt. Aber natürlich wollen wir weiterkommen. Es ist ein K.o.-Spiel, alles ist möglich», sagte Bosz.

Havertz soll vor einer Einigung mit dem FC Chelsea stehen. Der Premier-League-Club hat bereits Timo Werner von RB Leipzig verpflichtet.

