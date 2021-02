Nach Informationen der Nachrichtenagentur PA soll die Partie in Rom stattfinden. Grund für die Verlegung nach Italien sind demnach die coronabedingten, strengen Einreise-Regeln in Großbritannien. Portugal steht auf der sogenannten «roten Liste» - nur britische Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich dürfen von dort einreisen. Nach ihrer Ankunft müssen sie sich allerdings zehn Tage in Quarantäne begeben. Das würde nach Arsenals Rückkehr auch für die Spieler gelten.

Ein ähnliches Problem wie für das Hinspiel am 18. Februar besteht vor dem Europa-League-Rückspiel, das am 25. Februar in London stattfinden sollte. Die Mannschaft von Benfica darf wegen der strengen Regeln nämlich überhaupt nicht nach England einreisen. Auch das Rückspiel wird daher wohl an einen neutralen Ort verlegt.

