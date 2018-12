Schalker Schicht im Schacht

Mit rasender Geschwindigkeit geht es hinab in die Unterwelt. Innerhalb von rund 90 Sekunden rast die Förderkabine 1200 Meter in die Tiefe, bis der unterste Abschnitt der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop erreicht ist. Ausgesprochen kalt ist hier unten.

Fotodesigner Markus Hauschild aus Münster trägt die Bergmannsmontur mit Helm, Arbeitsanzug, Schoner und Halstuch – wie alle Mitglieder des 20-köpfigen Teams –, während er in die Grube fährt. Dieser Auftrag ist alles andere als alltäglich.

Imagekampagne des FC Schalke 04 Die neue Imagekampagne des FC Schalke 04 mit der Leitidee „1000 Freunde, unzählige Kumpel“ ist im gesamten Westen Deutschlands zu sehen. Der Erstligaclub aus Gelsenkirchen ist mit mehr als 130.000 Mitgliedern der zweitgrößte Sportverein in Deutschland - hinter den Bayern. Hinzu kommen laut Auskunft des Vereins mehr als fünf Millionen Sympathisanten, die schwerpunktmäßig aus dem Westen Deutschlands kommen. So gibt es auch Münster 1.249 Mitglieder des FC Schalke 04. „Das Hauptaugenmerk der Kampagne liegt auf dem Transport der Vereinswerte Tradition und Leidenschaft - die Motive der Kampagne, die alle unter Tage produziert wurden, unterstreichen die enge Verbindung zwischen dem Verein, der Region Ruhrgebiet und dem Bergbau“, erklärt Anja Kleine-Wilde, Leiterin der Unternehmens-kommunikation des Revierclubs. Plakatiert wurde in einem Einzugsgebiet von rund 150 Kilometern, da aus diesem Bereich die meisten Heimspielbesucher der Knappen kommen. ...

Er soll an diesem ungewöhnlichen Ort fünf Fußballer des FC Schalke 04 fotografieren. Ralf Fährmann, Sead Kolasinac, Joel Matip, Max Meyer und Klaas Jan Huntelaar sind die Protagonisten, die für die neue Imagekampagne vor Hauschilds Kamera stehen, um den symbolischen Schulterschluss mit den Bergleuten zu dokumentieren. „1000 Freunde, unzählige Kumpel“ lautet das Motiv.

Die Zeit ist knapp bemessen, ein Tag ist angesetzt, um sieben im Vorfeld erarbeitete Motive hinterher perfekt im Kasten zu haben. Die Voraussetzungen in der Tiefe erleichtern das Arbeiten nicht gerade. Im Gegenteil: Schwierige Lichtverhältnisse, nur wenig Platz und ein Bewegungsradius von etwa 450 Metern rund den Förderkorb der Anlage stehen dem Team zur Verfügung. Die Sicherheit genießt unter Tage oberste Priorität: Für jeweils vier Personen des Produktionsteams ist ein Sicherheitsbeauftragter der Zeche zuständig.

„Mitnehmen konnten wir nur eine eingeschränkte Ausrüstung. Da im Bergwerk nur Starkstromanschlüsse vorhanden sind, mussten wir eine Akku-Blitzanlage einsetzen“, berichtet Markus Hauschild hinterher von den für ihn „ungewöhnlichen Bedingungen“. Trotz der widrigen Umstände blühte der 43-Jährige an diesem Ort auf. Schließlich weckte die Umgebung des Fotoshootings beim gebürtigen Marler als Ruhrgebietskind positive Erinnerungen an die eigene Kindheit und Jugend. Überzeugt ist er, dass dieses Shooting für alle Beteiligte seines Teams „sicher ein einmaliges Erlebnis“ gewesen ist.

Seit fünf Jahren wird Markus Hauschild regelmäßig für Fotoshootings beim Fußball-Erstligisten aus Gelsenkirchen gebucht. Auch der DFB hat in der Vergangenheit bereits häufiger für Fototermine mit der deutschen Nationalmannschaft die Dienste von Markus Hauschild in Anspruch genommen.

Die einzigen, die beim Termin im Bottroper Erdreich die Bekleidungsvorschriften missachten dürfen - oder besser gesagt müssen, sind die fünf Profifußballer. In ihren kurzen Hosen, Stutzen und kurzärmeligen Trikots stellen sie sich geduldig und professionell den Anweisungen des Produktionsteams, was angesichts der niedrigen Temperaturen nicht gerade angenehm ist. Um sie möglichst schnell wieder zu erlösen, werden die benötigten Aufnahmen zügig gemacht.

Hektische Betriebsamkeit ist angesagt, innerhalb von rund sieben Stunden geht das Shooting recht zackig über die Bühne. Bei einem Ortstermin sechs Wochen zuvor hatte das Team von Markus Hauschild alles inspiziert und den Ablauf zeitlich exakt durchgeplant.

Imagekampagne des FC Schalke 04 1/15 Klaas Jan Huntelaar Foto: Markus Hauschild

Die Kampagne soll die enge Verbindung zwischen dem Verein, der Region Ruhrgebiet und dem Bergbau unterstreichen. Foto: Markus Hauschild

Der Fotograf Markus Hauschild aus Münster setzte die Spieler in Szene. Foto: Markus Hauschild

Abwehrspieler Sead Kolasinac Foto: Markus Hauschild

Abwehrspieler Joel Matip Foto: Markus Hauschild

Mittelfeldspieler Max Meyer Foto: Markus Hauschild

Vorbereitungen für die Aufnahmen von Stürmer Klaas Jan Huntelaar. Foto: Markus Hauschild

Die Kampagne soll die enge Verbindung zwischen dem Verein, der Region Ruhrgebiet und dem Bergbau unterstreichen. Foto: Markus Hauschild

Fotoshooting "unter Tage". Foto: Markus Hauschild

Stürmer Klaas Jan Huntelaar. Foto: Markus Hauschild

Vorbereitungen für die Aufnahmen von Max Meyer. Foto: Markus Hauschild

Vorbereitungen für die Aufnahmen von Sead Kolasinac. Foto: Markus Hauschild

Torhüter Ralf Fährmann Foto: Markus Hauschild

Die Kampagne soll die enge Verbindung zwischen dem Verein, der Region Ruhrgebiet und dem Bergbau unterstreichen. Foto: Markus Hauschild

Vorbereitungen für die Aufnahmen von Torhüter Ralf Fährmann. Foto: Markus Hauschild

„Nicht immer sind die sportlichen Leitungen von solchen Fototerminen sonderlich begeistert“, erzählt Markus Hauschild, der aber zugleich Verständnis hierfür hat, da die Fußballer dann im Trainingsbetrieb fehlen. Die fünf Königsblauen, die der Münsteraner für die neue Imagekampagne unter Tage vor der Linse hatte, waren sehr motiviert und „haben erstaunlich gut mitgemacht trotz der besonderen Umständen. Ich glaube, für sie war es auch ein kleines Abenteuer und schönes Erlebnis.“

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Die entstandenen Stollenfotos mit den Kickern, die bundesweit auf Großflächenplakaten präsentiert wurden, sind beeindruckende Arbeiten - erstligareife Hingucker.