Trügerische Ruhe auf Schalke

Die gute Nachricht in Zeiten immer schlimmer werdender Neuigkeiten um den Traditionsclub: Beim FC Schalke 04 hängt der Haussegen – ausnahmsweise und gegen jede Tradition – nicht schief. Es gibt keine Streitereien auf der Führungsebene des Vereins, viel mehr sind besonnene Reaktionen auf die sich rasant beschleunigende Abwärtsfahrt angekündigt.

Man schien sich einig zu sein im Aufsichtsrat um dessen mächtigen Vorsitzenden Clemens Tönnies und in der neuen sportlichen Vorstandsebene mit Jochen Schneider vor der Krisensitzung am Mittwoch. Und dabei ging es wohl nicht allein um Trainer Domenico Tedesco . Der 33-Jährige steht nach zuletzt 21 Gegentoren in fünf Spielen, dem fürchterlichen 0:7 bei Manchester City und Tabellenplatz 14 in der Bundesliga im Zentrum der Verantwortung. Was und vor allem wer denn sonst?

Das Schalke-Debakel 1/57 Als großer Außenseiter war der FC Schalke 04 in das Achtelfinal-Rückspiel beim englischen Meister Manchester City gegangen. Eine halbe Stunde lang wehrten sich die Königsblauen, dann erlebten sie gegen das Team von Pep Guardiola ein Debakel.

Es geht aber auch um die Mannschaft, die sich am Dienstagabend nicht zum ersten Mal desolat zeigte – ein Team, dem das Zusammengehörigkeitsgefühl gänzlich abhandengekommen zu sein scheint, und das eklatante Mängel an Einstellung, taktischem Umsetzungsvermögen und spielerischer Qualität schon die ganze Saison über offenbarte.

Und für dessen Zusammenstellung Christian Heidel – der schon weg ist – sowie Tedesco zuständig waren. Das jetzige sportliche Dilemma war allerdings schon viel früher zu erkennen. Die gezeigte Besonnenheit dauert vielleicht doch schon zu lange an – das ist die schlechte Nachricht.