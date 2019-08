Der Schalker Ehrenrat, besetzt mit drei Juristen, einem Steuerberater und einem Pfarrer, hat Clemens Tönnies vom Vorwurf des Rassismus freigesprochen. Viele Fans sind zu einem anderen Urteil gekommen. Beim ersten Pflichtspiel der Knappen am Samstag in der niedersächsischen Provinz standen sie zusammen und machten Front gegen den Patriarchen. Ein eindrucksvolles Zeichen und der Hinweis an Tönnies, dass er mit seinem neokolonialistischen Vorstoß rote Linien überschritten hat. Er, der langjährige Boss und spendable Geldgeber, ist plötzlich persona non grata.

Wenn Clemens Tönnies wirklich etwas an Schalke liegt, dann ist es jetzt in seiner Verantwortung, Konsequenzen zu ziehen und den Rückzug aus dem Aufsichtsrat spätestens mit Ablauf der mit dem Ehrenrat verabredeten Auszeit vorzubereiten. Macht er es nicht, wird er zur dauerhaften Belastung für den Verein.