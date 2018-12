Vom 14. bis 21. Januar wird sie sich das Team im spanischen Marbella im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Frankreich genauer anschauen. Auch die Wolfsburgerin Alexandra Popp, die sich im letzten Spiel des Jahres einen Jochbeinbruch zugezogen hatte, gehört zu den Nominierten.

«Für mich geht es in dieser Maßnahme darum, mir einen umfassenden Überblick zu verschaffen und die Spielerinnen als Persönlichkeiten, aber auch in ihrer sportlichen Qualität, unmittelbar kennenzulernen», sagte Voss-Tecklenburg.

Die Bundestrainerin gibt in Marbella auch jungen Spielerinnen eine Chance. Mit Klara Bühl (18/SC Freiburg), Lena Oberdorf (17/SGS Essen), Sjoeke Nüsken (17/SV Westfalia Rhynern) und Tanja Pawollek (19/1. FFC Frankfurt) sind vier Neulinge im Aufgebot. Torhüterin Meike Kämpfer (MSV Duisburg) kehrt nach längerer Abwesenheit in den Kader zurück. «Wir wollen auch die Trainingsformen so gestalten, dass wir Eins-zu-Eins-Eindrücke haben, um uns ein grundlegendes Bild machen zu können. Auch von den Jüngeren, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, möchte ich sehen, wo sie im Vergleich stehen», sagte die Bundestrainerin.

Anders als in den vergangenen Jahren verzichtet die deutsche Mannschaft diesmal auf die Teilnahme an einem der beiden großen Winterturniere in Portugal oder den USA. Bislang wurde ein Länderspiel terminiert. Am 6. April spielt das Team in Schweden. Weitere Test-Begegnungen sind geplant.