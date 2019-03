Videobeweis kommt bei Frauen-WM in Frankreich zum Einsatz

Miami (dpa) - Nach der WM-Premiere bei den Männern in Russland wird der Videobeweis dieses Jahr erstmals auch bei der Frauen-Fußball-WM in Frankreich eingesetzt, teilte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach einer Sitzung des Weltverbands-Councils in Miami mit.