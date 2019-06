Interview mit Schiedrichterin Vanessa Arlt: „Akzeptanz manchmal erarbeiten“

Als Fußballerin schaffte sie es in die Kreisauswahl. Über die Bezirksliga kam Vanessa Arlt ( SC Greven 09 ) aber nicht hinaus. Ambitionierter ist sie an der Pfeife. Die 28-jährige Pressesprecherin der Polizei Münster rückt als Schiedsrichterin nun in die Frauen-Bundesliga auf. Im Männerbereich darf sie künftig bis zur Regionalliga ran. Wir haben mit Arlt über ihren rasanten Aufstieg, verstaubte Klischees und die WM gesprochen.

Vanessa, Sie sind Polizeikommissarin. Kommt Ihnen Ihre Ausbildung auf dem Grün zugute?

Arlt: Ja, total. Draußen auf der Straße sollten Regeln, Normen und Werte beachtet und befolgt werden. Es ist unsere Aufgabe, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Das lässt sich aufs Spielfeld nahtlos übertragen.

Die Männer in der Regionalliga West tanzen künftig nach Ihrer Pfeife. Ein gefundenes Fressen für jeden Klischeekeulen-Schwinger.

Arlt: Einige verwunderte Blicke gibt’s vielleicht noch, wenn eine Frau zum Platz kommt. Die Akzeptanz erarbeitet man sich aber während des Spiels, und manchmal ist es sogar von Vorteil, eine Frau zu sein. Attackiert worden bin ich in den vergangenen Jahren nie. Über allem steht Authentizität.

Bibiana Steinhaus macht im Oberhaus einen tadellosen Job, ist alles andere als eine Reizfigur. Ein Vorbild?

Arlt: Ja, Bibi macht das großartig. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich möchte diesen Weg nicht gehen. Aber dahinter steckt harte Arbeit.

Stichwort harte Arbeit: Sie stehen seit Anfang des Jahres auf der offiziellen Fifa-Liste. Sind Welt- und Europameisterschaften irgendwann mal ein Thema?

Arlt: Möglicherweise in der Zukunft. Ich habe am Nikolaustag 2018 davon erfahren und mich riesig gefreut. Jetzt habe ich die ersten internationalen Erfahrungen im Juniorenbereich gesammelt. Ich durfte bei der Quali der U-19-EM in Brandenburg im Einsatz sein.

Steinhaus, Riem Hussein und Katrin Rafalski als Assistentin stehen in Frankreich ihre Frau. Gibt es Kontakte?

Arlt: Ja, wir sehen uns häufig auf Lehrgängen. Und ab und an schreiben wir uns. Ich drücke natürlich feste die Daumen.

Was trauen Sie den Deutschen zu?

Arlt: Ich glaube, das Halbfinale ist drin.