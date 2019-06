Rennes (dpa) - Schwedens Fußball-Frauen haben einen Fehlstart in die Weltmeisterschaft in Frankreich mit Mühe abgewendet. Der Vize-Weltmeister von 2003 aus Skandinavien kam in seinem Auftaktmatch der Gruppe F in Rennes zu einem späten 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Chile.

Von dpa