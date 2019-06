Für die verletzte Dzsenifer Marozsan, die wegen eines gegen China (1:0) zum Auftakt erlittenen Zehenbruchs in der Vorrunde ausfällt, sowie Carolin Simon und Melanie Leupolz rücken am Mittwoch in Valenciennes Lena Goeßling , Lena Oberdorf und Verena Schweers in die Startelf des DFB-Teams . Für Schweers und Goeßling ist es jeweils der erste Einsatz in Frankreich.